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Закон и Порядок

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Должны сесть!

Должны сесть!

Военпетушатник Смею полагать, что настроения людей я знаю неплохо. И потому, что регулярно посматриваю за ними на нескольких площадках, друг с другом не то что не связанных, но таких, население которых не сядет одни с другими на одном гектаре.

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