Слово и дело

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Трамп: демократы испортили отношения России и США

Трамп: демократы испортили отношения России и США

Отношения между Россией и США испортились из-за несуществующей проблемы, которую выдумали демократы. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп.

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