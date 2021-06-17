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Александр Роджерс: Как раз и навсегда покончить с необоснованным повышением цен

Александр Роджерс: Как раз и навсегда покончить с необоснованным повышением цен

  Недавно вышло большое интервью первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Рэмовича Белоусова.

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Семенков Александр
Все правильно. Просто. Нужна только политическая воля.
Александр Ляшенко
Руками и ногами "За"!!!
Alex Немо
Написано правильно но кому оно в Кремле нужно?
Александр Ляшенко
Нужно тем в Кремле,кто за Россию.А вообще это дело не Кремля а Правительства РФ.Оно и должно этим заниматься,а мы помогать и клеймить диверсантов и зарвавшихся предпринимателей,делать жизнь в России невыносимой нависшей над ними национализацией их имущества.
Alex Немо
Ну насчет нависшей национализацией вы погорячились конечно, но в целом ваш подход мне безусловно нравится. Вы знаете в правительстве (кроме Шойгу и Лаврова) людей что работают на Россию?
Александр Ляшенко
Я не погорячился,мной это взято из обсуждаемого плана.
elena volkova
Сколько ни встречаю статей Роджерса, всегда нравятся.

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