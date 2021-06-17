Александр Роджерс: Как раз и навсегда покончить с необоснованным повышением цен

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯПолитикаАлександр Роджерс: Как раз и навсегда покончить с необоснованным повышением цен Недавно вышло большое интервью первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Рэмовича Белоусова.Вернуться к статье73НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСеменков АлександрВсе правильно. Просто. Нужна только политическая воля.Александр ЛяшенкоРуками и ногами "За"!!!Alex НемоНаписано правильно но кому оно в Кремле нужно?Александр ЛяшенкоНужно тем в Кремле,кто за Россию.А вообще это дело не Кремля а Правительства РФ.Оно и должно этим заниматься,а мы помогать и клеймить диверсантов и зарвавшихся предпринимателей,делать жизнь в России невыносимой нависшей над ними национализацией их имущества.Alex НемоНу насчет нависшей национализацией вы погорячились конечно, но в целом ваш подход мне безусловно нравится. Вы знаете в правительстве (кроме Шойгу и Лаврова) людей что работают на Россию?Александр ЛяшенкоЯ не погорячился,мной это взято из обсуждаемого плана.EVelena volkovaСколько ни встречаю статей Роджерса, всегда нравятся.Комментировать
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