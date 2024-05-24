StarkWare повышает эффективность блокчейна

На постоянно развивающемся рынке криптовалют компания StarkWare объявила о выпуске ZKThreads, новой платформы масштабирования, направленной на предотвращение финансовых ловушек и улучшение масштабируемости децентрализованных приложений (DApps).
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