МТС прокачала сеть в бухте затонувших кораблей и на гребешковой ферме

МТС сообщает о модернизации сети в бухте Витязь Хасанского района. Благодаря установке дополнительного телеком-оборудования скорость мобильного интернета в популярном у туристов месте летнего отдыха выросла в среднем на 25%.
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