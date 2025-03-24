В регионе России беременным школьницам начнут платить до 100 тысяч рублей

В Орловской области власти выплатят школьницам до 100 тысяч рублей за беременность и роды. Соответствующий указ подписал губернатор российского региона Андрей Клычков, он опубликован на официальном сайте области.
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