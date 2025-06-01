Запчасти целого: выплату по ОСАГО без учета износа могут ввести уже в 2025-м

Россияне смогут получать выплату для ремонта по ОСАГО без учета износа авто — нововведение может заработать уже во второй половине 2025 года, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
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