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Царьград

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Шеремет призывает Трампа принять мирный план Путина для Украины

Шеремет призывает Трампа принять мирный план Путина для Украины

Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал советников Дональда Трампа принять предложенные Владимиром Путиным условия для прекращения конфликта на Украине.

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