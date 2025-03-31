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Известия: в первом квартале в РФ продажи смартфонов рухнули на 20%

Известия: в первом квартале в РФ продажи смартфонов рухнули на 20%

Продажи смартфонов в России в январе - марте рухнули примерно на 20%, что стало одним из сильнейших падений рынка за всю историю, пишет газета "Известия" со ссылкой на сообщение продавцов техники и экспертов.

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