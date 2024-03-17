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Светлое будущее: новые нацпроекты зацементировали фундамент развития России на десятилетия

Светлое будущее: новые нацпроекты зацементировали фундамент развития России на десятилетия

Амбициозные задачи поставил президент в своем послании Федеральному собранию в конце февраля. Неслучайно в самом начале своей речи Владимир Путин напомнил про то вдохновение и ту уверенность, что вселила «русская весна».

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