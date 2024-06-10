С советскими часовыми шутки были плохи. Год 1985-й

Этот малоизвестный эпизод холодной войны вызвал у меня огромный интерес по двум причинам. Во-первых, во время рассматриваемого события я изучал в школе немецкий язык, переписывался со своими сверстниками из ГДР (я писал им по-немецки, а они мне – по-русски), а ещё мама по моей просьбе выписывала ГДРовскую газету «Trommel» («Барабан»), аналог нашей «Пионерской правды».