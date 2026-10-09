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Пластический хирург Бьянки публикует кадры ее лица до и после операции

Пластический хирург Бьянки публикует кадры ее лица до и после операции

За последние годы Бьянка кардинально преобразилась. Певица сбросила почти 40 килограммов и не скрывает, что прибегла к пластике.

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