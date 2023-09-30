Минобороны: группировка «Восток» поразила семь пунктов дислокации бригад ВСУ

Российские бойцы на южнодонецком направлении поразили четыре пункта временной дислокации 79-й десантно-штурмовой бригады в Новомихайловке и три пункта временной дислокации 72-й механизированной бригады в Константиновке.
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