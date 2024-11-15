Сегодня отмечает юбилейный день рождения Председатель Новоаннинской городской Думы, помощник Председателя Волгоградской областной Думы, директор Новоанинского сельскохозяйственного колледжа Н.
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Сегодня отмечает юбилейный день рождения Председатель Новоаннинской городской Думы, помощник Председателя Волгоградской областной Думы, директор Новоанинского сельскохозяйственного колледжа Н.