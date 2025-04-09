Решётка для турбосжигания мусора своими руками

Я всегда жалею людей, кто сжигает садово-огородный мусор в двухсотлитровых бочках. Обычно они прорезают поддувало сбоку в нижней части бочки, ставят её на землю, закладывают топливо сверху, а потом мучительно выгребают золу пополам с углями из бочки.