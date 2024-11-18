Эксперт из Крыма призвал не паниковать по поводу предстоящего шторма

Кандидат географических наук, доцент кафедры туризма КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев в своем Telegram-канале призвал не поддаваться панике из-за ожидаемого в Крыму шторма «Судя по картам и прогнозам, 21 ноября Крым попадет под влияние холодного фронта североатлантического циклона.