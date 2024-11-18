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Крымская газета

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Эксперт из Крыма призвал не паниковать по поводу предстоящего шторма

Эксперт из Крыма призвал не паниковать по поводу предстоящего шторма

Кандидат географических наук, доцент кафедры туризма КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев в своем Telegram-канале призвал не поддаваться панике из-за ожидаемого в Крыму шторма «Судя по картам и прогнозам, 21 ноября Крым попадет под влияние холодного фронта североатлантического циклона.

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