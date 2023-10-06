А ведь на проститутках не женятся… Но Пашинян этого наверняка не знает

ЕВГЕНИЙ САТАНОВСКИЙ: НАМ БЫ ТАК… Отказ Ильхама Алиева от участия в пятисторонней встрече в испанской Гранаде с Арменией, Германией, Францией и Евросоюзом без участия в ней Турции, на котором он настаивал, против чего резко возражали Париж и Берлин, более чем прозрачно демонстрирует несколько вещей.
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