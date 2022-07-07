В СВР назвали политику НАТО основным дестабилизирующим фактором международной безопасности

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что действия США и НАТО являются основным дестабилизирующим фактором международной безопасности.
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