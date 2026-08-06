Сергей Собянин назвал проекты, изменившие транспорт Москвы

Сергей Собянин заявил, что Москва вошла в число мировых лидеров по развитию транспорта. За последние годы в столице построили новые линии и станции метро, два кольца наземного метро и крупнейшее в мире подземное кольцо — Большую кольцевую линию.
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