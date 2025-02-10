ЕС разрабатывает юридические меры по захвату судов России в Балтийском море

Как сообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов, страны Евросоюза, обладающие доступом к Балтийскому морю, занимаются разработкой юридических мер, которые позволили бы им проводить крупномасштабные захваты российских судов, перевозящих нефть.
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