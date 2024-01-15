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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Морозы усиливаются. Какая погода будет в Алтайском крае на Крещение-2024?

Морозы усиливаются. Какая погода будет в Алтайском крае на Крещение-2024?

Синоптики предупредили о надвигающихся морозах до -34 градусов, но они ударят еще до Крещения Суровые сибирские морозы, которые, по народному поверью, обычно приходят накануне великого христианского праздника Крещения, Алтайский край в 2024 году обойдут стороной: будет холодно, но для января вполне терпимо.

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