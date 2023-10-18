Основной отряд ЮИД «Светофорик» из Мальчевской школы побывал в детском саду

С советником директора по воспитательной работе и руководителем отряда И.М. Гасановой школьники пообщались с командой юных помощников инспекторов движения, провели совместные обучающие игры, загадывали загадки по правилам дорожного движения, закрепляли навыки дошкольников на уличной площадке безопасности и сделали плакат «Мы за безопасность на дороге».