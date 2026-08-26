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FiNE NEWS

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Россия и Украина согласовывают новый крупный обмен пленными

Россия и Украина согласовывают новый крупный обмен пленными

Россия и Украина продолжают работу по организации нового крупного обмена военнопленными. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова, отметив, что в настоящее время согласовываются списки участников обмена.

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