Муфтию Аляутдинову из ДУМ каждый день нужен новый скандал. Без провокаций ДУМ уже не может и создает их на ровном месте

Одиссей

Мнээээ..... СОВСЕМ образованный знает, что догматических различий между исламом и христианством практически нет. В отличие, кстати, от иудаизма, буддизма и проч. Более того, ислам признает пророка Ису. Правда ,у нас он не Пророк, а Сын Божий, но тем не менее. Т.е., мусульманин может спокойно молиться в нашем храме и НЕ ОСКВЕРНИТ его! Другое дело, что ковриком для намаза он нарушает установленный порядок. Ну, вот молятся у нас, в православии, СТОЯ!!! А католики-протестанты - СИДЯ! И ничего. Никого в рамках принятых правил это не смущает. Т.е., мусульманам надо просто придерживаться установленных норм (как и в светской, кстати, жизни) - и будет им счастье. Кстати! В Дамаске был (есть ли сейчас - не знаю) храм, в котором ДО рассвета молились мусульмане, а ПОСЛЕ рассвета - христиане. И тоже все норм. Никто никому не мешает, все друг-друга уважают. Да! И Бог, конечно, один, но все-таки немного не тот. Иудеи позаимствовали свой культ у шумеров. Там было свое многобожие во главе с верховным Богом Эль/Аль/Иль, но они выбрали ОДНОГО второстепенного божка Яхве/Иегову и заключили с ним Завет, справедливо рассудив, что Он это заметит и оценит народ, который предан ТОЛЬКО Ему. Заодно и на жертвоприношениях можно сэкономить. Христианство - изначально секта иудаизма (родоначальники - ессеи). Т.е. ,мы поклоняемся изначально иудейскому Богу Яхве-Иегове. Правда, догмат о Троице расширяет взгляд на Яхве, как на одну из эманаций Единого Бога. К которому, кстати, и обращается Спаситель перед тем, как испустить дух: "Илли, Илли.." В исламе же изначально все проще: есть только ОДИН Бог: Аллах (Аль). Все остальные - пророки. Нет и ни догматических, ни морально-этических противоречий. Так что, вопрос лишь в обрядовости.