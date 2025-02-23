Муфтий Москвы из ДУМ Аляутдинов разрешил мусульманам совершать намаз в… церкви. При условии, если служитель церкви не возражает.
Муфтию Аляутдинову из ДУМ каждый день нужен новый скандал. Без провокаций ДУМ уже не может и создает их на ровном месте
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Александр
Почему,если бог един?
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12 час.
Александр
Сам ты не русский.
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12 час.
Одиссей
Мнээээ..... СОВСЕМ образованный знает, что догматических различий между исламом и христианством практически нет. В отличие, кстати, от иудаизма, буддизма и проч. Более того, ислам признает пророка Ису. Правда ,у нас он не Пророк, а Сын Божий, но тем не менее. Т.е., мусульманин может спокойно молиться в нашем храме и НЕ ОСКВЕРНИТ его! Другое дело, что ковриком для намаза он нарушает установленный порядок. Ну, вот молятся у нас, в православии, СТОЯ!!! А католики-протестанты - СИДЯ! И ничего. Никого в рамках принятых правил это не смущает. Т.е., мусульманам надо просто придерживаться установленных норм (как и в светской, кстати, жизни) - и будет им счастье. Кстати! В Дамаске был (есть ли сейчас - не знаю) храм, в котором ДО рассвета молились мусульмане, а ПОСЛЕ рассвета - христиане. И тоже все норм. Никто никому не мешает, все друг-друга уважают. Да! И Бог, конечно, один, но все-таки немного не тот. Иудеи позаимствовали свой культ у шумеров. Там было свое многобожие во главе с верховным Богом Эль/Аль/Иль, но они выбрали ОДНОГО второстепенного божка Яхве/Иегову и заключили с ним Завет, справедливо рассудив, что Он это заметит и оценит народ, который предан ТОЛЬКО Ему. Заодно и на жертвоприношениях можно сэкономить. Христианство - изначально секта иудаизма (родоначальники - ессеи). Т.е. ,мы поклоняемся изначально иудейскому Богу Яхве-Иегове. Правда, догмат о Троице расширяет взгляд на Яхве, как на одну из эманаций Единого Бога. К которому, кстати, и обращается Спаситель перед тем, как испустить дух: "Илли, Илли.." В исламе же изначально все проще: есть только ОДИН Бог: Аллах (Аль). Все остальные - пророки. Нет и ни догматических, ни морально-этических противоречий. Так что, вопрос лишь в обрядовости.
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6 час.
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