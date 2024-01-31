Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"ДЕТЕЙ НЕ БУДИТЬ": СТАРИКИ В РОССИИ ПОКАЗАЛИ ПРИМЕР ВАНДАЛУ ИЗ ЕРЕВАНА

"ДЕТЕЙ НЕ БУДИТЬ": СТАРИКИ В РОССИИ ПОКАЗАЛИ ПРИМЕР ВАНДАЛУ ИЗ ЕРЕВАНА

Произошедшее в Ереване вызвало настоящий шок в России. В столице Армении местный житель надругался над памятником детям блокадного Ленинграда.

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Комментарии
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Valentina hohlova
всё как начиналось на Украине. Следующим номером Армения с пашиняном м армянскими фашистами. Армяне в России вы снова отмолчитесь. ну тогда вперед на историческую родину.
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6 час.
НС
Наталья Соловьева
Мне исполнилось 80 лет и мой отец БАДАЛЯН Виктор Сумбатович защищал Ленинград и прорывал БЛОКАДУ в январе 1944, а я родилась 16 января 1944 года под звуки артподготовки в Ленинграде! Мой отец погиб под Ленинградом в год моего рождения и я никогда его не видела и сохранила его фамилию. Я выжила только благодаря подвигу солдат, которые освободили город! Вечная память этим героям! И вечная память тем деткам, которые не смогли выжить и заявить о себе в настоящем! Пусть этот недочеловек узнает что такое голод и ужас и тогда только может просить о прощении у тех оскорбленных , кто имел несчастье быть ребенком в БЛОКАДУ Ленинграда!
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3 час.
И
Ирина
Абсолютно невежественное и расчеловеченное нечто, самодовольный мордоворот смеет творить такое! Ему место за решеткой до конца дней без права помилования. А еще лучше пулю в его дурацкий лоб, а прах по ветру развеять, чтобы не осталось от этого выродка ничего на Земле. Доказательства блокады Ленинграда ему нужны, рылу разожравшемуся! Они для каждого доступны, кто ХОЧЕТ знать!
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2 час.

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