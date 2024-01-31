"ДЕТЕЙ НЕ БУДИТЬ": СТАРИКИ В РОССИИ ПОКАЗАЛИ ПРИМЕР ВАНДАЛУ ИЗ ЕРЕВАНА

НС

Наталья Соловьева

Мне исполнилось 80 лет и мой отец БАДАЛЯН Виктор Сумбатович защищал Ленинград и прорывал БЛОКАДУ в январе 1944, а я родилась 16 января 1944 года под звуки артподготовки в Ленинграде! Мой отец погиб под Ленинградом в год моего рождения и я никогда его не видела и сохранила его фамилию. Я выжила только благодаря подвигу солдат, которые освободили город! Вечная память этим героям! И вечная память тем деткам, которые не смогли выжить и заявить о себе в настоящем! Пусть этот недочеловек узнает что такое голод и ужас и тогда только может просить о прощении у тех оскорбленных , кто имел несчастье быть ребенком в БЛОКАДУ Ленинграда!