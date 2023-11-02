Онищенко: рост заболеваемости COVID-19 в России продолжится

Рост заболеваемости COVID-19 в России продолжится, однако, по мнению академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко, это не приведет к введению дополнительных ограничений.
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