Республиканцы в Конгрессе США начали расследование по секретным документам Байдена

РИАМО - 14 янв. Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США запустил новое расследование по поводу обстоятельств хранения секретных документов президента страны Джо Байдена, найденных у него дома и в аналитическом центре, сообщает ТАСС.
РИАМО - 14 янв. Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США запустил новое расследование по поводу обстоятельств хранения секретных документов президента страны Джо Байдена, найденных у него дома и в аналитическом центре, сообщает ТАСС.
Свежие комментарии