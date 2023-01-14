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Республиканцы в Конгрессе США начали расследование по секретным документам Байдена

Республиканцы в Конгрессе США начали расследование по секретным документам Байдена

РИАМО - 14 янв. Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США запустил новое расследование по поводу обстоятельств хранения секретных документов президента страны Джо Байдена, найденных у него дома и в аналитическом центре, сообщает ТАСС.

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