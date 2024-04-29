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29 апреля 2024 – Всемирный день исполнения детских желаний: История и традиции праздника

29 апреля 2024 – Всемирный день исполнения детских желаний: История и традиции праздника

Если каждый человек мысленно окунется в свое раннее прошлое, то вспомнит, как в детстве в голове рождались невероятные идеи, которые превращались в желания и мечты, и как искренне верилось в то, что обязательно все сбудется.

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