29 апреля 2024 – Всемирный день исполнения детских желаний: История и традиции праздника

Если каждый человек мысленно окунется в свое раннее прошлое, то вспомнит, как в детстве в голове рождались невероятные идеи, которые превращались в желания и мечты, и как искренне верилось в то, что обязательно все сбудется.
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