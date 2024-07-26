Депутат Немкин назвал перегревание телефона, шумы и эхо признаками прослушки

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Антон Немкин проинформировал о том, что смартфон может прослушиваться в том случае, если он постоянно нагревается, а при звонках слышны фоновые звуки и эхо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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