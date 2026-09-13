БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Эволюция «Гераней»: скорость против дальности

Эволюция «Гераней»: скорость против дальности

БПЛА «Герань-2» на параде. Фото Минобороны РФ За последние несколько лет российская армия активно применяет ударные беспилотные летательные аппараты серии «Герань».

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