Эволюция «Гераней»: скорость против дальности

БПЛА «Герань-2» на параде. Фото Минобороны РФ За последние несколько лет российская армия активно применяет ударные беспилотные летательные аппараты серии «Герань».
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