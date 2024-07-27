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Олимпиада-2024, медальный зачет: Китай завоевал первое золото, у Южной Кореи серебро, у Казахстана бронза

Олимпийские игры-2024 Париж, Франция Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего) 1. Китай – 1-0-0 (1) 2.

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