Зеленский сообщил дату продолжения переговоров с Уиткоффом и Кушнером

В Киеве продолжается активная дипломатическая деятельность с участием представителей США и Украины. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и советником Белого дома Джаредом Кушнером возобновятся в понедельник, 7 сентября.