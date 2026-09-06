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FiNE NEWS

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Зеленский сообщил дату продолжения переговоров с Уиткоффом и Кушнером

В Киеве продолжается активная дипломатическая деятельность с участием представителей США и Украины. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и советником Белого дома Джаредом Кушнером возобновятся в понедельник, 7 сентября.

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