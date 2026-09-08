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SUSANIN

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Лаптисты из Удмуртии завоевали золотые медали на Всероссийском турнире

Лаптисты из Удмуртии завоевали золотые медали на Всероссийском турнире

Москва. Спортсмены из Удмуртии заняли призовые места на 3-х Всероссийских соревнованиях по лапте в Москве.

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