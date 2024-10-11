Писатель Беседин рассказал о появлении жанра слэшеров

Ровно полвека прошло — сейчас должно быть что-нибудь банальное в духе «как быстро летит время», но оно и правда летит быстро, как копье, брошенное Джиперсом Криперсом, — с тех пор, как на экраны вышла культовая лента «Техасская резня бензопилой».