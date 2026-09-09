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В Госдуме заявили об отсутствии необходимости в мобилизации в России

В Госдуме заявили об отсутствии необходимости в мобилизации в России

Текущие потребности Вооруженных сил удается закрывать за счет контрактников Депутат Государственной Думы и член комитета по обороне Андрей Колесник заявил "Ленте.

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