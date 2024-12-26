Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 775 подписчиков

Московские колледжи: число первокурсников выросло вдвое в 2024 году

Московские колледжи: число первокурсников выросло вдвое в 2024 году

В 2024 году приемная кампания в московских колледжах привлекла рекордное число абитуриентов. Заместитель мэра Анастасия Ракова сообщила об увеличении числа первокурсников вдвое и открытии 16 тысяч бюджетных мест по популярным специальностям.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх