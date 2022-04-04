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Скрывала это всю жизнь: стало известно, какую трагедию пережила Алла Пугачева

Скрывала это всю жизнь: стало известно, какую трагедию пережила Алла Пугачева

Уехавшая в Израиль Алла Пугачёва в последнее время практически перестала общаться с поклонниками. Зато личная жизнь Примадонны еще больше заинтересовала журналистов, и они решили основательно покопаться в её прошлом.

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