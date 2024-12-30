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Парламент Абхазии разрешил обыск у подозреваемого в убийстве депутата

Парламент Абхазии разрешил обыск у подозреваемого в убийстве депутата

Депутаты абхазского парламента дали согласие на обыск в домах политика Адгура Харазии, который подозревается в совершении убийства депутата Вахтанги Голандзии и покушении на убийство депутата Кана Кварчии.

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