Министр здравоохранения Агата Ткачева уволилась после полутора лет работы

Руководитель ключевого ведомства Челябинской области покидает кабинет в здании минздрава на Кировке.В Челябинской области написала заявление об увольнении по собственному желанию министр здравоохранения Агата Ткачева.
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