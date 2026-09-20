Iran's Military Believes US Is Preparing To Resume Attacks Iran's central military command has announced it believes the United States has made the decision to resume military attacsk on the Islamic Republic.
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