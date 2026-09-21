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Ростех

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Владимир Путин вручил орден Почета гендиректору предприятия КРЭТ

Владимир Путин вручил орден Почета гендиректору предприятия КРЭТ

Фото: пресс-служба Президента РФ Президент России наградил генерального директора одного из заводов Концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в Госкорпорацию Ростех) орденом Почета.

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