Не менее 28 человек погибли при пожаре на обувной фабрике в Китае. Один из корпусов рухнул на глазах у очевидцев.
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Не менее 28 человек погибли при пожаре на обувной фабрике в Китае. Один из корпусов рухнул на глазах у очевидцев.
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