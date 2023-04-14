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Марочко сообщил об изменении тактики обстрелов украинских боевиков в ЛНР

Марочко сообщил об изменении тактики обстрелов украинских боевиков в ЛНР

Артиллерия украинских вооруженных сил сменила тактику обстрелов в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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