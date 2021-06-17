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Назван неожиданный способ защититься от коронавируса

Назван неожиданный способ защититься от коронавируса

Ученые из Йельского университета выяснили, что простуда может защитить человека от COVID-19. По словам специалистов, провоцирующий простуду вирус запускает у заболевшего иммунный ответ, который может предотвратить заражение коронавирусной инфекцией.

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