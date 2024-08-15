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Некоторых россиян предостерегли от употребления меда

Некоторых россиян предостерегли от употребления меда

Мед — хороший источник энергии и сил, поскольку на 80 процентов состоит из натуральных сахаров, а на 18 процентов из воды, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

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