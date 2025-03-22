Политика как он...
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Политика как она есть

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В Крыму ответили на слова Зеленского об отсутствии туризма

В Крыму ответили на слова Зеленского об отсутствии туризма

Утверждение Владимира Зеленского об отсутствии туризма в Крыму не соответствует действительности. Об этом заявил депутат крымского парламента, член комитета по курортам и туризму Виктор Жиленко в разговоре с РИА Новости.

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