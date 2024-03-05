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В России предложили поднять пошлину для вин из стран НАТО до 200%

В России предложили поднять пошлину для вин из стран НАТО до 200%

Исполнительный секретарь Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Алексей Плотников заявил, что организация предложила правительству и Госдуме поднять до 200% ввозные пошлины для вин из стран НАТО, – сообщает во вторник, 5 марта, РИА Новости.

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