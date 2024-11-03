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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роша и Литвинов могут получить до 4 матчей бана после драки в матче ЦСКА и «Спартака». Максимальное наказание Виллиану за захват судьи за руку – до 2 лет дисквалификации («Матч ТВ»)

Футболист был удален на 57‑й минуте матча со «Спартаком» (0:2) за удар соперника рукой в голову. Уходя с поля, Роша схватил резервного судью за руку и ударил по бутылке с водой в сторону тоннеля.

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