Улица в Чите осталась без освещения

Освещения уже неделю нет на улице Назара Широких на КСК, сообщил очевидец в редакцию ZAB.RU.По данным пресс-службы администрации Читы, по указанному адресу будет организован выезд до конца недели для осмотра и устранения неполадок уличного освещения.
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