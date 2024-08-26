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Улица в Чите осталась без освещения

Улица в Чите осталась без освещения

Освещения уже неделю нет на улице Назара Широких на КСК, сообщил очевидец в редакцию ZAB.RU.По данным пресс-службы администрации Читы,  по указанному адресу будет организован выезд до конца недели для осмотра и устранения неполадок уличного освещения.

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