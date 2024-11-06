Бьюти-кланы: как возник и развивается семейный бизнес в индустрии красоты

Семейный бьюти-бизнес мирового масштаба — сегодня большая редкость. Глобализация уже давно нанесла серьезный удар по традиционным семейным компаниям, и только самые авторитетные в своей области бренды до сих пор способны выдерживать конкуренцию с транснациональными гигантами, а в чем-то даже опережать их благодаря своей мобильности и вовлеченности самих владельцев в процесс исследований и производства.